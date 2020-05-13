Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода на территории России

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», произведённых начиная с 1 апреля, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что Росздравнадзор начал проверку поставленных в больницы Москвы и Санкт-Петербурга аппаратов ИВЛ. По информации источника ТАСС, аппараты искусственной вентиляции лёгких, ставшие причиной пожаров в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на УПЗ в Екатеринбурге.

В пресс-службе Уральского приборостроительного завода подтвердили, что аппараты ИВЛ, которые производились на предприятии, действительно поставлялись в Санкт-Петербург в рамках контракта.

«Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведётся следствие», — заявила пресс-секретарь завода Лидия Зимина.

Пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошёл 9 мая. В реанимации загорелись личные вещи и оборудование пациента с коронавирусом, погиб один человек. Сообщение о пожаре в больнице Санкт-Петербурга, где лечат пациентов с коронавирусом, поступило утром 12 мая. В результате пожара погибли пять пациентов, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, у всех был диагностирован коронавирус.

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