Росздравнадзор начал проверку ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где были пожары

Росздравнадзор начал собственную проверку качества и безопасности аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые применялись в 50-й городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли возгорания этого вида медтехники, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Znak.com.

«Причина организации контрольно-надзорных мероприятий — возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В территориальном управлении Росздравнадзора по Свердловской области при этом подчеркнули, что поручения провести проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге (входит в концерн «Ростех»), где закупались ИВЛ для московской и питерской больниц, к ним на данный момент не поступало.

Пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошёл, как уже отмечалось, 9 мая. В реанимации загорелись личные вещи и оборудование пациента с коронавирусом, погиб один человек. Сообщение о пожаре в больнице Санкт-Петербурга, где лечат пациентов с коронавирусом, поступило сегодня утром в 6:23. В результате пожара погибли пять пациентов, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, у всех был диагностирован коронавирус.

По информации ТАСС, аппараты искусственной вентиляции лёгких, ставшие причиной пожаров в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на УПЗ в Екатеринбурге. В пресс-службе Уральского приборостроительного завода подтвердили, что аппараты ИВЛ, которые производились на предприятии, действительно поставлялись в Санкт-Петербург в рамках контракта.

«Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведётся следствие», — заявила пресс-секретарь завода Лидия Зимина.

8 мая, к слову, УПЗ в Екатеринбурге проинспектировал министр промышленности РФ Денис Мантуров. Ему показали аппараты ИВЛ, которые в ближайшее время будут установлены в больницах Екатеринбурга.

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