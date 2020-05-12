В МЧС назвали причину пожара в больнице Санкт-Петербурга

Пожар в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошёл из-за возгорания аппарата искусственной вентиляции лёгких, со ссылкой на источник в МЧС пишет РИА Новости. Собеседник ТАСС уточнил, что загоревшийся аппарат был новым, его установили в начале мая.

Напомним, в результате пожара погибли пять человек, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее, 9 мая, пожар произошёл в больнице имени Спасокукоцкого в Москве — в учреждении загорелся корпус для лечения заражённых коронавирусом, в результате возгорания никто не пострадал.