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11 Янв 2017 17:01 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности

Нижнетагильский «Уралхимпласт» составил график проведения экспертиз для устранения 189 нарушений требований промышленной безопасности, которые были выявлены специалистами Ростехнадзора во время проверки в конце 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УХП. Сейчас на предприятии проводятся экспертизы технических устройств на площадке производства синтетических смол и полимерных материалов.

«Целый ряд выявленных нарушений уже в стадии ликвидации. Так, во время рождественских каникул, начав работать на предприятии 4 января, специалисты лицензированной организации провели экспертизу технических устройств склада метанола и производства спецпродукции. Ранее проведение экспертиз, согласно графику, было приостановлено в связи с тем, что организации, с которыми у предприятия были заключены соответствующие договоры, оказались не в состоянии предоставить квалифицированных экспертов первой категории. Контрагенты "Уралхимпласта" не успели вовремя провести переаттестацию своего персонала, и в III-IV кварталах 2016 года компания столкнулась с трудностями по подбору экспертов», – отметили в пресс-службе предприятия.

По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении в отношении 16 должностных лиц УХП, а также самого предприятия. Ещё три дела были переданы в суд для административного приостановления деятельности «Уралхимпласта». Специалисты Ростехнадзора выявили, что в цехах предприятия отсутствуют даже средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации.

«Не идентифицирован и не указан в сведениях, характеризующих опасный производственный объект “Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов” ряд технических устройств; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности зданий цехов 05,13,14,16; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности ряда технических устройств; отсутствуют средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи); отсутствуют паспорта на ряд технических устройств и технологических трубопроводов», – сообщили ранее в уральском Ростехнадзоре.

Холдинг «Уралхимпласт» (входит в австрийский холдинг UCP Chemicals AG) – крупнейший российский производитель синтетических смол для различных отраслей промышленности. Предприятие специализируется на выпуске смол для теплоизоляционной, деревообрабатывающей, литейной, нефтяной, дорожной индустрии и занимает на многих рынках доминирующее положение.

Напомним, в апреле 2016 года из-за снижения спроса на выпускаемые химзаводом теплоизоляционные смолы более 400 сотрудников УХП были переведены на четырёхдневную рабочую неделю. 1 августа гендиректор ПАО «Уралхимпласт» Александр Коршаков подписал приказ о возвращении сотрудников предприятия на полную рабочую неделю. На предприятии заявили, что существует необходимое количество заказов для стопроцентной загрузки производства.

Агентство новостей «Между строк»

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