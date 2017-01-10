Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности

Нижнетагильский «Уралхимпласт» составил график проведения экспертиз для устранения 189 нарушений требований промышленной безопасности, которые были выявлены специалистами Ростехнадзора во время проверки в конце 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УХП. Сейчас на предприятии проводятся экспертизы технических устройств на площадке производства синтетических смол и полимерных материалов.

«Целый ряд выявленных нарушений уже в стадии ликвидации. Так, во время рождественских каникул, начав работать на предприятии 4 января, специалисты лицензированной организации провели экспертизу технических устройств склада метанола и производства спецпродукции. Ранее проведение экспертиз, согласно графику, было приостановлено в связи с тем, что организации, с которыми у предприятия были заключены соответствующие договоры, оказались не в состоянии предоставить квалифицированных экспертов первой категории. Контрагенты "Уралхимпласта" не успели вовремя провести переаттестацию своего персонала, и в III-IV кварталах 2016 года компания столкнулась с трудностями по подбору экспертов», – отметили в пресс-службе предприятия.

По результатам проверки возбуждены дела об административном правонарушении в отношении 16 должностных лиц УХП, а также самого предприятия. Ещё три дела были переданы в суд для административного приостановления деятельности «Уралхимпласта». Специалисты Ростехнадзора выявили, что в цехах предприятия отсутствуют даже средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации.

«Не идентифицирован и не указан в сведениях, характеризующих опасный производственный объект “Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов” ряд технических устройств; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности зданий цехов 05,13,14,16; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности ряда технических устройств; отсутствуют средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи); отсутствуют паспорта на ряд технических устройств и технологических трубопроводов», – сообщили ранее в уральском Ростехнадзоре.

Холдинг «Уралхимпласт» (входит в австрийский холдинг UCP Chemicals AG) – крупнейший российский производитель синтетических смол для различных отраслей промышленности. Предприятие специализируется на выпуске смол для теплоизоляционной, деревообрабатывающей, литейной, нефтяной, дорожной индустрии и занимает на многих рынках доминирующее положение.

Напомним, в апреле 2016 года из-за снижения спроса на выпускаемые химзаводом теплоизоляционные смолы более 400 сотрудников УХП были переведены на четырёхдневную рабочую неделю. 1 августа гендиректор ПАО «Уралхимпласт» Александр Коршаков подписал приказ о возвращении сотрудников предприятия на полную рабочую неделю. На предприятии заявили, что существует необходимое количество заказов для стопроцентной загрузки производства.

Агентство новостей «Между строк»