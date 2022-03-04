Российским фермерам дадут кредитные каникулы

Правительство РФ утвердило постановление о кредитных каникулах для аграриев. Сельхозпроизводители получат право на полгода отсрочить платёж по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. В документе также говорится о продлении сроков льготных кредитных договоров, сообщается на официальном сайте правительства.

«Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать 6 месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заёмщиков останется прежней — до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до одного года, инвестиционный — от двух до 15 лет.

Напомним, с 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Регулятор объяснил свои действия кардинальным изменением внешних условий для российской экономики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, что повлекло за собой различные санкции, в том числе отключение некоторых банков от системы SWIFT.