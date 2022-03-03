В России с 12 марта семь банков отключат от системы SWIFT

12 марта Евросоюз официально отключит от межбанковской системы платежей SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ, сообщает РБК со ссылкой на официальный журнал документов ЕС.

Фактически для россиян отключение от иностранной системы платежей значит, что карты VISA и Mastercard, выпущенные в этих банках, не будут работать за границей и в зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платёжных карт.

В ВТБ сообщили, что отключение от SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов банка на территории России, однако клиентам-физлицам за рубежом переводить деньги уже нельзя.

«Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платёжной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках», — сказали в банке.

Из-за жёстких санкций со стороны США, Великобритании и других стран активы и долларовые счета банков ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» были заморожены. Также для карт этих банков перестанут работать сервисы платежей Apple Pay и Google Pay.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина после введения санкций заявила, что российская финансовая система продолжит бесперебойную работу благодаря Системе передачи финансовых сообщений. По её словам, все российские банки выполняют и будут выполнять обязательства перед клиентами, сохранив все средства на счетах и поддерживая доступность операций.

SWIFT — глобальный кооператив финансовых учреждений, который фактически не осуществляет никаких переводов или хранения средств, но является важнейшей частью коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей международные денежные потоки. Отключение банков страны от доступа к SWIFT ограничивает финансовые потоки в эту страну и из неё, что приводит к экономическим потерям.