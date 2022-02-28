Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку до рекордных 20% 

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Как сообщает пресс-служба Центробанка, необходимость такого повышения объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Как пояснили в ЦБ, резкое повышение ключевой ставки приведёт к столь же серьёзному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках. Это должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в сообщении ЦБ.

Новое значение ключевой ставки стало абсолютным рекордом в истории России. До сих пор максимумом считались 17% — на этом уровне ключевая ставка ЦБ находилась в конце 2014-го — начале 2015 года, сообщает РБК.

Менять ключевую ставку в будущем ЦБ намерен «исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», а также реакции финансовых рынков на эти угрозы и с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции».