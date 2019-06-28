Российских чиновников хотят обязать отчитываться о расходах три года после отставки

В Госдуму внесён проект закона, который в случае принятия обяжет чиновников на протяжении трёх лет после увольнения сообщать о своих расходах, пишет «Российская газета».

Законопроект, цель которого — продлить антикоррупционный контроль за расходами чиновников и их семей и после их увольнения, внесла группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Чтобы обязать бывших чиновников выполнять это требование, в КоАП РФ появится соответствующий состав, предусматривающий ответственность за непредоставление государственными служащими информации о своих собственных расходах, расходах их супругов и несовершеннолетних детей. Речь идёт о штрафе от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до года. За предоставление ложных сведений предусмотрены более серьёзные санкции — вплоть до дисквалификации на срок до двух лет.

Уточняется, что под антикоррупционный контроль должны подпадать расходы по каждой крупной сделке, связанной, например, с покупкой недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций и долей предприятий. Сообщив о таких сделках, бывший чиновник должен информировать и об источниках получения денег на подобные приобретения. Законопроектом предусматривается возможность приостановки крупных сделок на время антикоррупционных проверок.

Ещё одно предложенное нововведение переложит бремя доказательства своей правоты на самого бывшего чиновника, тогда как сейчас незаконный характер происхождения доходов доказывает прокурор. Если экс-чиновник не сможет оправдаться, ему грозит в числе прочего потеря незаконно нажитого имущества. Если разница доходов и расходов составит меньше 20%, речь пойдёт о конфискации лишь той части имущества, законность приобретения которой не была доказана.