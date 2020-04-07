Российские военные врачи начали приём пациентов в Белграде

Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде, сообщается на сайте российского Министерства обороны.

К приёму в медицинском клиническом центре Драгиши Мишовича приступили две группы военных специалистов — они проводят диагностику пациентов, собирают анамнез и подбирают тактику лечения. Ещё пять врачебно-сестринских бригад отправились в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац, там они консультируют сербских коллег по организации карантина и проведению дезинфекции. Кроме того, одна бригада медиков находится в резерве на случай экстренных изменений и для ежедневного контроля состояния здоровья российских военнослужащих, указали в Минобороны.

Ранее, 27 марта, правительство Сербии попросило у России помощь в связи с коронавирусом. В российском Минобороны сообщили о завершении переброски 11 военно-транспортных самолётов Ил-76 4 апреля — самолёты доставили в Сербию 87 военных специалистов, а также оборудование, средства дезинфекции и защиты.

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