Российские спортсмены возмущены присвоением футболистам сборной званий «Заслуженный мастер спорта» за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

Серебряную призёршу Олимпийских игр волейболистку Екатерину Гамову и олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова возмутило присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» футболистам российской сборной по итогам выступления на чемпионате мира.

«Я предполагала, что будет так... к сожалению(( Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то что они игроки не основного состава, но мы же команда», — написала спортсменка в своём Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

При этом Гамова отметила, что претензии у неё к спортивным чиновникам, а не к самим спортсменам.

Своё мнение по этому поводу также высказал теннисист Евгений Кафельников.

«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право. Я тоже [как и Екатерина Гамова] олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счёт. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», — сказал теннисист.

Солидарность с именитыми спортсменами выразили тренер по фигурному катанию мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова, волейболисты Алексей Спиридонов и Дмитрий Мусэрский.

Напомним, накануне в Министерстве спорта футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры — заслуженных тренеров России. В этот же день Владимир Путин вручил игрокам почётные грамоты, вратарю Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу — ордена Почёта, а тренеру сборной Станиславу Черчесову — орден Александра Невского.