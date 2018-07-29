Российские спортсмены возмущены присвоением футболистам сборной званий «Заслуженный мастер спорта» за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

29.07.2018 17:39
Российские спортсмены возмущены присвоением футболистам сборной званий «Заслуженный мастер спорта» за выход в четвертьфинал ЧМ-2018

Серебряную призёршу Олимпийских игр волейболистку Екатерину Гамову и олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова возмутило присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» футболистам российской сборной по итогам выступления на чемпионате мира.

«Я предполагала, что будет так... к сожалению(( Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то что они игроки не основного состава, но мы же команда», написала спортсменка в своём Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

При этом Гамова отметила, что претензии у неё к спортивным чиновникам, а не к самим спортсменам.

Своё мнение по этому поводу также высказал теннисист Евгений Кафельников.

«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право. Я тоже [как и Екатерина Гамова] олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счёт. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», сказал теннисист.

Солидарность с именитыми спортсменами выразили тренер по фигурному катанию мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова, волейболисты Алексей Спиридонов и Дмитрий Мусэрский.

Напомним, накануне в Министерстве спорта футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры — заслуженных тренеров России. В этот же день Владимир Путин вручил игрокам почётные грамоты, вратарю Игорю Акинфееву и защитнику Сергею Игнашевичу — ордена Почёта, а тренеру сборной Станиславу Черчесову — орден Александра Невского.

 
Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA
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