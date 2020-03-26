Российские медики предсказывают взрывной рост заболеваемости коронавирусом

Профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире «России 1» рассказал, что медики готовятся к взрывному развитию распространения коронавируса по типу ядерной реакции.

«Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших. Сейчас это, по сути дела, уже геометрическое, потому что за прошедшие сутки в три раза увеличилась заболеваемость: было 50 с небольшим, сейчас 170. Поэтому на всех территориях, в том числе в Москве, сейчас готовятся новые койки и стационары. Их стараются оборудовать по последним требованиям. Всё это должно помочь», — сказал Малышев.

Он отметил, что во время взрывного развития самое главное — оказывать помощь именно тем, кому это требуется.

«Огромное количество будет заболевать, огромное количество будет требовать медицинского ухода», — пояснил инфекционист.

Говоря о введении нерабочей недели, Малышев отметил, что для реального предотвращения распространения коронавируса необходимо хотя бы 12 дней карантина — именно в течение этого срока симптомы заболевания проявляются у 98% пациентов.

Напомним, в России на 25 марта было зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. Накануне Владимир Путин во время обращения к нации объявил о том, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей, с сохранением заработной платы.

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