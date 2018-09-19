Российская фирма начала регистрацию бренда Petrov & Boshirov

Компания «Золотой бренд» подала заявку на бренд Petrov & Boshirov, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Товарный знак будет зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг, это позволит выпускать и продавать под брендом Petrov & Boshirov различные химические препараты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, а также духи и парфюмерные изделия, одежду и женские аксессуары. Кроме того, под таким названием можно будет оказывать услуги туристических и охранных агентств, открывать фитнес-клубы и бары.

Напомним, в начале сентября Скотланд-Ярд назвал Руслана Боширова и Александра Петрова подозреваемыми в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

12 сентября Владимир Путин обратился к «отравителям» Скрипалей, предложив Боширову и Петрову самим появиться в СМИ.

«Ничего там особенного и криминального нет», — сказал Путин.

На следующий день Боширов и Петров дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. По словам Боширова и Петрова, в Солсбери они приехали посмотреть на знаменитый собор. 3 марта они провели в городе всего полтора часа из-за плохой погоды, поэтому приехали туда 4 марта ещё на несколько часов, чтобы «насладиться английской готикой».

Боширов и Петров отрицали, что имели при себе флакон с отравляющим веществом, равно как и утверждения, что они работают на ГРУ.