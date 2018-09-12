«Это гражданские люди». Путин сообщил об обнаружении подозреваемых в отравлении Скрипалей

В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что обвиняемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов найдены, пишет РИА Новости.

«Надеюсь, они скоро появятся и сами всё расскажут, это гражданские люди. Мы знаем, кто это, мы их нашли» — сказал Путин.

Напомним, 5 сентября Лондон заявил, что в отравлении Скрипалей обвиняются россияне Александр Петров и Руслан Боширов, в их гостиничном номере были обнаружены следы «Новичка». Британская полиция опубликовала фотографии обвиняемых. На вид им около 40 лет. Они въехали в Великобританию по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными и они могли изменить свою внешность. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравившие Скрипалей были сотрудниками Главного разведывательного управления Минобороны России.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери в марте 2018 года. Они несколько недель провели в коме, но потом, как сообщила британская полиция, пошли на поправку. Лондон заявил, что Скрипалей отравили разработанным в СССР веществом «Новичок», и обвинил в организации покушения Россию. Москва отвергает эти обвинения.