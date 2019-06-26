Россияне ездят заправлять автомобили в Казахстан, где российский бензин дешевле в два раза

Жители России ездят в Казахстан, чтобы заправлять свои автомобили — в соседнем государстве топливо стоит почти в два раза дешевле, сообщает телеграм-канал «Усы Пескова».

Канал опубликовал видео одного из автомобилистов, снимавшего цены на заправке «Газпромнефти» у Актобе.

«Мы в Казахстане, 15 километров от Оренбургской области. Я заправил 75 литров, заплатил 1900 рублей. Литр бензина стоит 145 тенге. Самый большой прикол в том, что бензин это российский. И газ тоже. Все россияне тут заправляются своим же бензином. На российские рубли газ — 10 рублей, бензин — 26,50 рубля. Это просто обалдеть. Просто беспредел, что с нами творят в России», — возмущается автор видео.

Судя по кадрам, мужчина находился на АЗС Qazaq Gaz в Актобе — практически на границе с Россией. В компании не стали комментировать происхождение реализуемого бензина. Вместе с тем аналогичные низкие цены на бензин можно увидеть на казахстанских АЗС российской компании «Газпромнефть» в Караганде и Нур-Султане.

«АИ-95 на "Газпромнефти" стоит в пределах 170 тенге (в районе 28 рублей) за литр. В целом разбег цен на 95-й в Казахстане — от 155 до 175 тенге», — рассказал екатеринбургский автомобилист, часто посещающий Казахстан.

Для сравнения: на АЗС в Екатеринбурге 22 июня бензин АИ-92 стоит в среднем 41,58 рубля, АИ-95 — 44,88 рубля.

В марте о ценах на «Газпромнефти» в Казахстане рассказал паблик «Инцидент Барнаул», где был опубликован ролик на эту тему.

«Казахстан. Павлодар. Сеть АЗС "Газпромнефть". Цена на бензин АИ-92 в пересчёте на рубли по сегодняшнему курсу — 26 рублей 60 копеек. А цена сегодня в Новосибирске — 40 рублей 50 копеек», — сообщил автор видео.

Ранее, 25 июня, стало известно, что правительство не будет продлевать заморозку цен на бензин, срок действия которой истекает 1 июля. Соглашение между властями и нефтяниками о контроле стоимости топлива было подписано после резкого удорожания бензина весной 2018 года.

В июне СМИ сообщили об очередном подорожании бензина. Рост цен произошёл на АЗС в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Также автомобилисты стали жаловаться на дорогой бензин в Казани, Петрозаводске, Омске и на Сахалине.