Россия завоевала третью медаль на ОИ в Пхёнчхане

Олимпийские спортсмены из России получили бронзу в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили сборную Норвегии со счётом 8:4, обеспечив впервые для нашей страны награду на ОИ в этом виде спорта.

Бронза стала третьей медалью россиян в Корее. Ранее наши атлеты завоевали серебро в командных соревнованиях по фигурному катанию, а конькобежец Семён Елистратов получил бронзу на шорт-треке.

Россия занимает 10-е место в неофициальном медальном зачёте. Лидируют немцы, в активе которых уже четыре золота, одно серебро и две бронзы. Вторую и третью строчку занимают Голландия и США.