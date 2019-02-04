Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, пишет РИА Новости. Первое место досталось Казахстану.

Однако из-за относительно низких зарплат РФ занимает лишь 20-е место в Европе по литрам, которые можно позволить на среднюю заработную плату. В этом плане возглавляет рейтинг Люксембург — средний житель этой страны может купить на зарплату более 3 тысяч л топлива. В самом низу списка Украина, где средний гражданин может позволить себе 247 л — в 3,3 раза меньше, чем в России.

Что касается дизельного топлива, то, как и бензин, наиболее дёшево оно стоит в Казахстане — 46,5 рубля за литр. Следом идут Россия и Белоруссия, где оно стоит по 47,2 рубля за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров Великобритания, Швеция, Италия, Финляндия и Франция, где цена превышает 105 рублей за литр.

По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%. Между тем в начале января на российских автозаправках вновь зафиксировали рост цен, это произошло в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо. С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тысячи рублей и 8,5 тысячи рублей соответственно.