«Россия 1» выдала силовиков в масках, проводивших обыск в ФБК, за «скрывающихся от камер» сотрудников фонда (ВИДЕО)

Телеканал «Россия 1» в сюжете программы «Вести» про обыски в Фонде борьбы с коррупцией назвал силовиков в масках сотрудниками ФБК, пытающимися скрыть лица от камер, сообщила в Twitter журналистка «Дождя» Мария Борзунова.

«Закрывают лица, стараясь не попасть в объективы камер, это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, в котором, как предполагает следствие, отмывались огромные деньги», — прокомментировал репортёр сюжета кадры с мужчинами в штатском и в масках.

Напомним, накануне, 8 августа, в офис ФБК и к его сотрудникам пришли с обысками, некоторых из них допрашивали в СК. В рамках дела счета фонда заблокировали. О деле против ФБК стало официально известно 3 августа, фонд заподозрили в отмывании миллиарда рублей.

По данным РБК, основным подозреваемым по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией проходит бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков.