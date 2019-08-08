Полиция пришла с обысками к сотрудникам ФБК

Утром 8 августа правоохранительные органы устроили обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, сообщает телеграм-канал «Апология протеста».

Оперативные мероприятия проводятся дома у Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, основания для проведения обысков пока неизвестны.

3 августа, в день проведения очередной протестной акции в Москве, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против ФБК об «отмывании заведомо преступных денег».

Сегодня стало известно, что уголовное дело о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией по решению главы СК Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России. Никаких других подробностей относительно данного уголовного дела СКР не сообщил. Данные о том, есть ли в деле подозреваемые, обвиняемые, от кого конкретно сотрудники ФБК якобы получали денежные средства, остаются неизвестными.