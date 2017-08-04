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04 Авг 2017 20:34 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Российско-венгерская компания готова вложить 12 млрд рублей в многострадальную систему водоснабжения Нижнего Тагила

Российско-венгерское АО «Уральская водная компания»(УВК) выступило с инициативой принять участие в концессии по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле, сообщили в администрации города. Предложение зарегистрировано управлением по организационно-массовой работе. Помимо проекта модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения, это предложение включает мандатное письмо от одного из европейских инвестиционных банков, отметили в горадминистрации. Для реализации проекта финансовая организация готова предоставить УВК кредит в размере 12 миллиардов рублей.

«В соответствии с законом теперь у администрации есть 30 дней на рассмотрение полученного от заявителя предложения, – отметил начальник юридического управления Алексей Буйнов. – Позднее будет принят один из трёх вариантов решения: согласиться с проектом, предложить другие условия концессионного соглашения или отказаться от его заключения. В любом случае теперь нам предстоит провести большую экономическую, юридическую и техническую работу».

В мае глава города Сергей Носов говорил, что Международный инвестиционный банк (МИБ) также выразил готовность принять участие в концессии по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в городе. МИБ согласен инвестировать четыре миллиарда рублей.

Ещё ранее сообщалось, что одним из главных инвесторов будет венгерская компания Pólus Kereskedelmi Pénzügyi és Szolgáltató Kft, занимающаяся крупномасштабными проектами, среди которых строительство жилых домов, торгово-развлекательных центров и офисов, объектов топливно-энергетического комплекса, мусороперерабатывающих заводов. Возвращать вложенные в систему водоснабжения Нижнего Тагила денежные средства инвесторы планируют при помощи «регулируемого роста тарифов».

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов уже одобрил финансово-экономическую модель соглашения. Отмечалось, что она позволяет при минимальном участии регионального и муниципального бюджета вложить в течение пяти лет в реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила не менее 20 миллиардов рублей. Председатель правления РОО Свердловской области «Экоправо» Андрей Волегов считает, что стоимость мероприятий по спасению Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов завышена на несколько миллиардов рублей.

Конкурс на заключение концессионного соглашения планируется разместить до 1 декабря 2017 года. Предполагается, что это позволит решить проблемы с питьевым водоснабжением в городе на ближайшие несколько лет.

Российско-венгерское АО «Уральская водная компания» было образовано в марте 2016 года. Организация занимается реконструкцией сооружений хозяйственно-питьевых водоводов Свердловской области с применением венгерских мембранных технологий очистки воды, которые являются одними из передовых в Европе. Акционерами предприятия в равных долях выступают российская группа компаний «Вода Евразии» и венгерское акционерное общество «Водоканал города Будапешта».

Агентство новостей «Между строк»

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