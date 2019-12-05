Росприроднадзор проверит работу региональных мусорных операторов

Росприроднадзор анонсировал в 2020 году масштабные проверки работы региональных операторов по вывозу ТКО, мест утилизации и всех элементов и структур, вовлечённых в реализацию мусорной реформы.

Как заявила руководитель ведомства Светлана Радионова, в настоящее время реформа идёт с трудностями и существует большое «поле для работы». При этом она отметила, что уже есть очевидные результаты.

«Уже меняется менталитет, теперь мы говорим про раздельный сбор как про что-то абсолютно необходимое. Мы поменяли целую парадигму существования», — цитирует Радионову ТАСС.

Радионова отметила, что Росприроднадзор также планирует проверить в следующем году объекты рекультивации.