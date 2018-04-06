Роспотребнадзор уличил более 500 гостиниц в принимающих матчи ЧМ городах в завышении цен

Более 500 российских гостиниц в городах, принимающих матчи ЧМ-2018 по футболу, намеренно завышают стоимость услуг, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 2 апреля 2018 года осуществлён мониторинг в отношении 11 388 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги, на предмет соблюдения ими требований постановления правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах…, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года…"», — указано в сообщении на сайте ведомства.

По результатам проверки было выявлено 539 случаев завышения цен на обслуживание и 110 случаев отсутствия свидетельств о прохождении классификации у гостиниц. На владельцев указанных объектов наложены административные штрафы, общая сумма которых составляет около 4,4 млн рублей. Кроме того, Роспотребнадзор выдал предостережения 169 объектам.

Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.