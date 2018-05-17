Роспотребнадзор оштрафовал отели на 8,7 млн рублей за завышение цен к ЧМ

Штрафы, наложенные на отели из-за завышения цен к чемпионату мира по футболу, составили 8,7 млн рублей, со ссылкой а сообщение Роспотребнадзора пишут «Известия».

«В целом было выявлено 704 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 55 случаев) и 173 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавляют, что всего проведено 1514 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1846 дел об административных правонарушениях.

В феврале 2018 года был принят закон, согласно которому все гостиницы в России должны пройти обязательную процедуру выставления рейтинга. Для отелей с фондом от 50 номеров срок прохождения классификации заканчивается 1 июля 2019 года, от 15 номеров — 1 января 2020 года, для всех остальных — 1 июля 2021 года.

Также 12 апреля стало известно, что правительство проконтролирует цены на проезд во время ЧМ по футболу. В Минтрансе не ожидают злоупотреблений ценами на общественном транспорте, отметил источник в ведомстве. Болельщики смогут воспользоваться городским транспортом без оплаты маршрута до стадиона при предъявлении Fan-ID и билета на матч.