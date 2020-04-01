Роспотребнадзор обязал проверять на коронавирус заключённых, кадетов и граждан старше 65 лет при симптомах ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление «О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса», согласно которому жителей России старше 65 лет, всех заключённых СИЗО и тюрем в России, а также воспитанников домов-интернатов, кадетских корпусов и других закрытых учреждений с признаками ОРВИ будут обязательно проверять на наличие коронавирусной инфекции, пишет Znak.com. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля.

Помимо этого, в постановлении содержатся другие дополнительные меры против распространения вируса: контроль за режимом изоляции, ношение медицинских масок работниками транспортной системы и т. д.

Ранее сообщалось, что обязательное тестирование также будут проходить все медработники, имеющие риски инфицирования, — их будут проверять раз в неделю.

За последние сутки число подтверждённых случаев коронавируса увеличилось на 440 — до 2777 человек, сообщили в оперативном штабе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».