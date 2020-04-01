Медиков с рисками заражения коронавирусом обязали сдавать тесты раз в неделю

Роспотребнадзор обязал медиков, у которых есть риск заразиться коронавирусом на работе, сдавать анализы не реже раза в неделю, а при появлении симптомов — немедленно, со ссылкой на постановление главы службы Анны Поповой пишет «Интерфакс».

Накануне, 31 марта, стало известно о заражении коронавирусом главврача 40-й больницы в Коммунарке Дениса Проценко — его учреждение принимает больных коронавирусной инфекцией. Проценко сообщил, что самоизолировался в рабочем кабинете.

1 апреля столичный оперативный штаб сообщил, что врачи и медсёстры больниц, где лечат заразившихся, регулярно сдают анализы в зависимости от графика работы. В случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол: заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, в зависимости от тяжести симптомов заболевший лечится на дому или в стационаре.

Сейчас больных с коронавирусной инфекцией принимают в восьми городских стационарах Москвы: медицинском комплексе в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.

В России зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. Чтобы предотвратить распространение вируса, все регионы России переведены в режим повышенной готовности, в большинстве из них уже принято решение об обязательной самоизоляции граждан в своих квартирах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».