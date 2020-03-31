Подтверждён коронавирус у главврача больницы в Коммунарке, недавно контактировавшего с Владимиром Путиным

У главного врача больницы в Коммунарке, куда свозят всех жителей Москвы и Московской области с COVID-19, Дениса Проценко подтвердился диагноз «коронавирус». 24 марта он проводил для президента Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает своё дело», — написал Проценко в своём Facebook.

Как пишет издание «Подъём», отвечая на вопрос журналистов после появления информации о болезни Проценко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время здоровье Путина не вызывает опасений.

«Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё нормально», — сказал Песков.

Больница в Коммунарке работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирус.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».