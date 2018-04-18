«Роскосмосу» и «Росатому» запретили подписывать юридически значимые соглашения с США

Правительство временно запретило госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом» подписывать юридически обязывающие документы с компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее поручение было направлено вице-премьером Дмитрием Рогозиным в начале прошлой недели, рассказал собеседник в аппарате правительства, а также два топ-менеджера предприятий одной из корпораций. Согласно указанию, юридически значимые документы можно будет подписать только «в случае принятия политического решения». Один из источников газеты отметил, что поручение не касается уже действующих контрактов или соглашений, однако серьёзно усложнит заключение новых. В «Росатоме», «Роскосмосе» и аппарате вице-премьера от комментариев газете отказались.

Источники издания в отрасли назвали поручение следствием «конфронтационной политики США».

Один из собеседников рассказал, что под действие нового распоряжения может попасть контракт в рамках проекта создания международной окололунной станции Deep Space Gateway, который собирались подписать «Роскосмос» и корпорация Boeing. В рамках этого соглашения Россия была готова принять участие в создании нескольких модулей и систем жизнеобеспечения станции.

«Но американцы заинтересовались не просто возможностью унификации шлюзового модуля, но и захотели получить на руки все технические наработки российской стороны, предложив за это примерно 15 миллионов долларов. По результатам консультаций в правительстве было принято решение этого не допустить по соображениям технологической безопасности», — сказал источник газеты.

По сведениям «Коммерсанта», в ближайшее время на заседании экспортной комиссии в правительстве запрет на передачу этих технологий США будет оформлен официально. Распоряжение Рогозина также может оказаться «весьма чувствительным» для «Росатома»: госкорпорация рискует постепенно потерять американский рынок, куда она поставляет уран.

Напомним, в середине апреля в Госдуму внесли законопроект об ограничениях в ответ на новые санкции, введённые США в отношении России. Законопроект, в частности, допускает «прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под их юрисдикцией и (или) иных иностранных государств, в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли». Поправки начнут рассматривать 15 мая.