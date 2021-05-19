«Роскосмос» выставил на продажу спускаемую капсулу «Союза»

Коммерческий оператор «Роскосмоса» — компания «Главкосмос» — выставил на продажу спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-08», на котором в октябре 2018 года на Землю вернулся экипаж МКС, сообщается на сайте предприятия.

«Корпус спускаемого аппарата № 738 миссии "Союз МС-08" размещён на портале "Главкосмоса" для реализации. Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику. Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации "Роскосмос" и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику», — сказано в публикации.

В компании уточнили, что российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-08» стартовал 21 марта 2018 года в 20:44 мск (17:44 UTC) с космодрома Байконур и доставил на Международную космическую станцию трёх членов экипажа экспедиции МКС-55/56: командира корабля космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева и двух борт-инженеров астронавтов НАСА Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда.

«4 октября 2018 года в 14:45 мск (11:45 UTC ) спускаемый аппарат, который предлагается потенциальным клиентам, совершил успешную посадку на территории Казахстана, в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган, и вернул Артемьева, Фостейла и Арнольда на Землю. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-55/56 составила 197 суток», — рассказали в «Главкосмосе».

Цену аппарата публично не озвучивают, поскольку она является предметом коммерческих переговоров. По запросу заказчика аппарат могут поставить за рубеж, «установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля».