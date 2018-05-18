Роскомнадзор заблокировал более 250 сайтов по продаже билетов на ЧМ

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации 259 страниц сайтов, где продавали контрафактную продукцию и билеты на матчи чемпионата мира по футболу, пишет РБК.

«На основании требований Роскомнадзора с большей части интернет-ресурсов противоправная информация удалена. Владельцам 51 сайта и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления», — говорится в сообщении ведомства.

Поскольку администрация шести сайтов не удалила противоправные данные о продаже билетов на футбольные матчи, доступ к ним был ограничен.

Чемпионат мира по футболу пройдёт на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.