Роскомнадзор обязал YouTube и Instagram до вечера 14 февраля удалить фото и видео о Дерипаске

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края внёс в список сайтов с запрещённой информацией 14 постов в Instagram и семь видеороликов на YouTube о расследовании ФБК об олигархе Олеге Дерипаске и заместителе председателя правительства Сергее Приходько, пишут «Ведомости». Определение было принято 9 февраля. У сервисов есть три рабочих дня на удаление информации.

По данным издания, к 12:00 (мск) 12 февраля ни один из семи роликов на YouTube не был удалён. Как отметили «Ведомости», не у всех провайдеров есть технические возможности блокировать отдельные страницы в интернете, поэтому в случае блокировки Роскомнадзором указанных адресов часть пользователей сможет остаться без доступа к Instagram и YouTube целиком.

Представитель Роскомнадзора уточнил, что у сервисов есть время до вечера 14 февраля, чтобы удалить данные публикации и избежать блокировки. Представители Facebook (который управляет Instagram) и Google не дали комментариев по поводу решения суда.

Ранее Навальный опубликовал расследование о «неформальных переговорах» Дерипаски и Приходько на яхте бизнесмена у берегов Норвегии. ФБК выяснил это, проанализировав публикации в Instagram девушки Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), которая была с ними на яхте, и в её книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Навальный назвал взяткой прогулку Приходько на яхте Дерипаски.

Дерипаска написал в Instagram, что заявления Навального не имеют отношения к действительности, «являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации». Он добавил, что будет защищать свои интересы в суде.

Приходько назвал расследование Навального попыткой провокации. По его словам, политик смешал «всё возможное и невозможное — от моего друга до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

Позже Дерипаска подал иск к Рыбке, обвинив её в нарушении тайны частной жизни олигарха. Подав иск, бизнесмен добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео. Отмечается, что такие обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые.