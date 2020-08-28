Роскомнадзор обязал удалить с YouTube канал с проповедями экс-схиигумена Сергия

Роскомнадзор обязал представителя экс-схиигумена Сергия Всеволода Могучева удалить канал на YouTube, где были опубликованы проповеди опального монаха. Ведомство нашло в роликах «материалы, которые побуждают людей к разжиганию национальной, религиозной и иной розни».

Как заявил Могучев Znak.com, канал, о котором идёт речь, будет удалён к утру 29 августа. При этом он призывает всех подписаться на его новый YouTube-канал.

Напомним, весной этого года решением епархиального церковного суда митрополит Кирилл запретил отцу Сергию проповедовать после роликов на YouTube, в которых священник заявляет о создании «электронного концлагеря Сатаны», проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступает против первых лиц государства. Сергий ослушался, и его проповеди продолжили появляться в Сети. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии постановил лишить Сергия сана священника, а 24 июля патриарх Кирилл подписал решение суда. После этого епархия попросила опального монаха покинуть монастырь, однако Сергий отказался выполнять требование, предупредив, что при попытке захвата будет объявлена «боевая тревога».