Роскомнадзор: Детям до 10 лет нельзя пользоваться интернетом

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что детям младше 10 лет вообще не стоит пользоваться интернетом. Свою позицию о времяпрепровождении несовершеннолетних в интернете Жаров высказал в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«Необходимо контролировать время нахождения в сети. Его можно постепенно увеличивать от 45 минут в день до 2 часов. Это, по моему мнению, максимальный срок, – отметил глава Роскомнадзора. – Если ребёнок тихо сидит с планшетом, это не значит, что всё у него хорошо, как раз наоборот, всё может быть очень плохо. Проблемы могут возникнуть самые разные. От приглашения в опасные группы до кибертравли. Злоумышленники могут попытаться через детей проникнуть в личное пространство семьи».

Жаров напомнил о так называемых «группах смерти» в социальных сетях и борьбе ведомства с ними.

«Мы создали рабочую группу, разработали систему мониторинга, заблокировали 150 наиболее популярных и активных сообществ, не дожидаясь официальных запросов: решили, что в данном случае надо действовать не по бюрократическим, а по человеческим правилам», – отметил он.

Накануне стало известно, что в Госдуме подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребёнка к самоубийству. Его автор, вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, причиной появления поправок также назвала незаконную «пропаганду добровольной смерти» в сети.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com