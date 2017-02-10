Яровая подготовила законопроект о наказании за советы самоубийцам

В Госдуме подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребёнка к самоубийству, сообщила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, пишет «Интерфакс». Предлагается расширить действующий состав статьи 110 Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства.

«Мы предлагаем установить ответственность за содействие в совершении самоубийства – советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийства, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства», – сказала Яровая.

Сейчас Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение человека, но если ребёнка добровольно довели до самоубийства, то наказать такого подстрекателя невозможно.

«Мы предлагаем установить дополнительно уголовную ответственность не только по фактам угроз, жестокого обращения и систематического унижения человека, что было в традиционном составе, но мы предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального завершённого состава, когда доведение до самоубийства направлено на широкий круг лиц», – сообщила вице-спикер.

Она напомнила, что в настоящее время в интернете действует большое количество сайтов, где пропагандируется добровольная смерть или предоставляются разные услуги для самоубийства.

Только сегодня СКР сообщил, что в Красноярске предотвращено самоубийство старшеклассницы, которую склоняли к суициду через социальные сети.

«Следствием установлено, что с 5 по 9 февраля 2017 года 16-летняя девушка со своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" вела переписку с неустановленным лицом, который, введя её в заблуждение, предлагал последовательно выполнять задания различного содержания, конечной целью которых являлось совершение девушкой самоубийства», – отметили в ведомстве.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»