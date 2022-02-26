Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook и начал замедлять его работу

В России частично ограничили доступ к Facebook и начали замедлять его работу. Как сообщается на сайте Роскомнадзора, с 25 февраля Генпрокуратура по согласованию с МИД признала социальную сеть Facebook причастной к нарушению основных прав и свобод человека и граждан России.

Накануне Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение «ложной информации». За сутки цензуре подверглись материалы четырёх российских СМИ: «Звезда», РИА Новости, «Лента.ру» и «Газета.ру».

«Это вопиющее нарушение свободы слова», — заявили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении российских СМИ, а также объяснить причину их наложения, однако требования были проигнорированы. Кроме того, Facebook принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

«Instagram — это отдельная история для России, так как там находится огромное количество блогеров разных направлений (спорт, бьюти, тревел). У них есть многомиллионная аудитория, на которой они зарабатывают деньги. И если Роскомнадзор затронет блокировками Instagram, ситуация будет другой. Сейчас топ-блогеры не политизированы, но при блокировке соответствующих сервисов могут стать политизированы и политизируют своих подписчиков. Не знаю, понимают ли это российские власти или нет, но я думаю, что пока они будут относиться к таким сервисам более осторожно, но позже будут переходить постепенно к блокировкам всё более и более весомых для российских пользователей приложений», — высказался руководитель «РосКомСвободы» Артём Козлюк.

Отметим, что с марта 2021 года Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Twitter. Причиной стало неудаление платформой запрещённого в России контента.