Росгвардия попросила разрешить сбивать беспилотники из огнестрельного оружия и боевой техники для экономии бюджетных средств

Росгвардия попросила Госдуму разрешить сотрудникам ведомства бороться с беспилотными летательными аппаратами над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники. Как заявил заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев, это право позволит «не обременять бюджет» покупкой спецсредств для борьбы с беспилотниками.

«Ни для кого не секрет, что в настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру, она колеблется от 150 до 200 млн рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма, разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти», — цитирует «Интерфакс» Борукаева.

Также генерал-полковник отметил, что несанкционированное использование беспилотников на массовых акциях осложняет работу правоохранителей и создаёт угрозу безопасности.