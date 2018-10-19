Рогозин поручил снимать процесс сборки ракет на видео

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил усилить контроль за качеством сборки ракет-носителей, в частности ввести видеофиксацию, со ссылкой на два источника в госкорпорации пишет РБК.

По их словам, Рогозин принял такое решение после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», где произвели ракету-носитель «Союз-ФГ» и куда обломки этой ракеты доставили после аварии 11 октября.

Глава «Роскосмоса» поручил оснастить экипировку рабочих и контролёров предприятий, где производят ракеты-носители, видеорегистраторами. Записи с них будут храниться весь период эксплуатации собранного изделия, заявил один из собеседников. По данным издания, также в монтажно-испытательных корпусах космодромов установят лазерное оборудование, чтобы повысить точность сборки крупных конструкций.

Кроме того, Рогозин распорядился доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их пуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования, утверждают источники в «Роскосмосе». Эти рекомендации будут оформлены в решение созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ» комиссии.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что авария «Союза» произошла из-за ошибок сборщиков филиала РКЦ «Прогресс» на Байконуре.

Напомним, авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить к МКС «Союз МС-10» с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, произошла 11 октября на 119-й секунде полёта. Экипаж совершил аварийную посадку и не пострадал.