При запуске «Союза» с Байконура произошла авария (ВИДЕО)

Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, со ссылкой на источник на космодроме пишет «Интерфакс». Спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане, сообщил источник в органах воздушного поиска и спасения.

По данным собеседника агентства, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-10» приземлился в 20–25 км от города Жезказган в Казахстане, примерно в 400 км от космодрома. Экипаж травм не получил и в медпомощи не нуждается. Менее чем через 15 минут после приземления до спускаемой капсулы «Союза» добрались спасатели.

«Экипаж приземлился. Все живы», — написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости пообещал, что Владимиру Путину «будет доложен весь необходимый объём информации» об аварии. Причину аварии выяснит специальная комиссия, в состав которой войдут в числе прочих специалисты РКК «Энергия».

«Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия. Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля "Союз-МС" сработала штатно. Экипаж спасён», — написал Рогозин.

По данным источника «Интерфакса», причиной инцидента могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал источник.

Пока все пилотируемые пуски в России временно приостановлены.

Международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на МКС утром 11 октября, ракета стартовала с «Гагаринского старта». В составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, третье место на корабле занял контейнер с грузом.

Ранее специалисты РКК «Энергия» успешно выполнили технологические операции по общей сборке ракетно-космического комплекса: головной блок с кораблём был пристыкован к третьей ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей. Запуск был посвящён столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», который изготовил корабль.