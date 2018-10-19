Комиссия Роскосмоса установила виновных в аварии «Союза»

Комиссия Роскосмоса и следственные органы нашли возможных виновных, которые могли быть причастны к повреждению одного из датчиков потерпевшей крушение ракеты-носителя «Союз-ФГ», со ссылкой на источник на космодроме Байконур пишет РИА Новости.

«Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролёры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал собеседник агентства.

Фамилии сборщиков, кто контролировал, а затем выполнял операции, указаны в бортовых журналах в филиале ракетно-космического центра «Прогресс» на Байконуре. Ранее следователи их изъяли, отмечает агентство.

Напомним, авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить к МКС «Союз МС-10» с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом, произошла 11 октября на 119-й секунде полёта. Экипаж совершил аварийную посадку и не пострадал.