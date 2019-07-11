Родственники погибших в ДТП с лесовозом под Нижним Тагилом требуют с водителя грузовика 7,3 млн рублей

Родственники погибших в ДТП с лесовозом требуют через суд взыскать с водителя грузовика Ивана Казакова 7,3 млн рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба. Сегодня в Пригородном суде Нижнего Тагила состоялось первое слушание по существу. Как сообщает ИА «Все новости», потерпевшие требуют не только наказать виновника аварии, но и заявили гражданские иски. Сам Казаков свою вину в случившемся отрицает.

Напомним, трагедия произошла 3 января на 48-километре трассы Николо-Павловское —Алапаевск вблизи деревни Беляковка. По версии обвинения, лесовоз Freightliner под управлением 48-летнего Ивана Казакова, потерял управление и снёс своим прицепом ВАЗ-2112, который двигался ему навстречу. В легковушке погибли жители Алапаевска, они возвращались домой из Нижнего Тагила, где были в гостях у родственницы. За рулем Lada находился Евгений Попов, с ним также была его мама Наталья Панченко, жена Анна Дмитриева и двое шестимесячных сыновей-близнецов. Мужчина и его мама погибли на месте, дети также получили несовместимые с жизнью травмы. Анна оказалась единственной, кому удалось уцелеть в столкновении. В настоящее время женщине удалось лишь частично восстановить здоровье. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Казакову грозит до семи лет лишения свободы.

«Я помню лишь последние слова Евгения. Спросила, почему он не выключает навигатор, раз мы уже недалеко от Тагила. Он сказал, что сейчас мы повороты проедем, выедем на прямую дорогу, там и выключу. И всё. Очнулась, когда машина была в кювете», — рассказала ИА «Все новости» Анна.

По словам женщины, от водителя лесовоза ни соболезнований, ни предложений помощи она не получила. Только адвокат подсудимого говорил о некой материальной поддержке, от которой пострадавшая отказалась.

«Звонил адвокат, изначально хотели помощь оказать, материальную. Но раз все были в таком состоянии, мы отказались. А потом на связь с нами не выходили. Конкретно мне ни соболезнований, ни каких-то слов поддержки не сказали. Единственное, что на предварительном заседании 1 июля Казаков сказал, что виноват в том, что оказался не в то время и не в том месте», — говорит Анна Дмитриева.

Представитель прокуратуры озвучил официальную версию гособвинения. По мнению надзорного ведомства, водитель лесовоза проявил «преступную небрежность и невнимательность», нарушил сразу ряд пунктов правил дорожного движения, ставших причиной дорожной аварии.

«3 января 2019 года в период с 20.25 до 20.50 водитель Казаков, управляя автомобилем Freightliner с полуприцепом, проявил преступную небрежность и невнимательность. Самонадеянно полагая, что вредные последствия не наступят, в нарушение ПДД двигался со скоростью 97 км/час, которая превышала допустимый уровень и не обеспечивала водителю возможности постоянного контроля за движением, не учитывая при этом особенности и состояние транспорта, дорожные и метеорологические условия, в частности, мерзлое дорожное покрытие и видимость направления движения. <…> В результате не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. На 48 км автодороги допустил столкновение с ВАЗ-2112 под управлением Попова, который двигался во встречном направлении и помеху другим участникам не создавал», — говорится в обвинительном заключении.

В свою очередь адвокаты Казакова заявляют, что грузовик двигался на пределе разрешённой на данном участке автодороге скорости и не мог уйти в занос. Защита считает, что именно легковушка вылетела на полосу встречного движения, что и послужило причиной аварии. По словам адвоката, сотрудники ГИБДД даже не стали тщательно исследовать место ДТП, а Казакову дали подписать практически пустую схему дорожно-транспортного происшествия.

«Тут основная вина – скорость и встречка, якобы он не сориентировался с дорожной обстановкой. Но мой подзащитный на встречную полосу не выезжал. И это транспортное средство настолько надёжное, что в заносы оно не уходит. Это не раз проверяли на трассе другие водители, — рассказал ИА «Все новости» адвокат Казакова Сергей Лепинских. – Фотографировали место аварии очень много, но в деле снимков мало и все тёмные. Остальные моменты нужно было выяснять на месте, дождаться утра и изучить дорожное полотно, но этого сделано не было. Была пустая практически схема, стояли только машины и всё. Не было подписей понятых и следователя. Только потом уже увидел в ходе предварительного следствия, что место столкновения было указано на встречной полосе. А всё произошло на его полосе, а легковой автомобиль въехал в тележку. Не знаю, что это было, может, не справился с управлением, но нам сейчас придётся это доказывать».

Всего в деле фигурирует около 30 свидетелей. Кроме ВАЗ-2112 в лесовоз также влетели ещё два легковых автомобиля — Nissan и KIA — их водители и пассажиры не пострадали.