«Робингуды», разбившие камеру видеофиксации на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле, оказались безработными рецидивистами

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух мужчин, которые 9 октября 2022 года на Ленинградском проспекте избили оператора треноги и сломали камеру видеофиксации. Инцидент зафиксировал видеорегистратор стоявшего рядом автомобиля.

Задержанными оказались два нигде не работающих 31-летних жителя Дзержинского района. Один из хулиганов ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 114 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны), второй был судим за грабёж.

«Учитывая, что подозреваемые действовали умышленно, группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении оператора и повредили камеру видеофиксации нарушений ПДД , в следственном подразделении отдела полиции № 17 МУ МВД “Нижнетагильское” возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Нарушителям предстоит возместить причинённый ущерб», — сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в компании-операторе ущерб от разбитой камеры оценили в 2 млн рублей, сейчас «УГМК-Телеком» предварительно называет сумму в 156 тысяч рублей.

«Нападавшие лица установлены, 20 октября было возбуждено уголовное дело. Предварительная сумма ущерба оборудованию составила 156 тысяч рублей (стоимость таких комплексов доходит до 2 млн рублей. — Прим. ред.)», — рассказали E1 в компании «УГМК-Телеком», которой принадлежит комплекс фотофиксации.

Напомним, в Нижнем Тагиле хулиганы шесть раз портили камеры видеофиксации. В компании «УГМК-Телеком» поясняют, что места размещения их дорожных камер определяет ЦАФАП ГИБДД. Камеры устанавливают там, где наблюдается высокая аварийность или где ведутся дорожные работы. Также с помощью таких технических средств правоохранители ищут угнанные машины и собирают доказательную базу при случившихся ДТП. Если кто-то из граждан сознательно нарушает работу комплекса, тем самым он мешает и работе полиции.

«Важно понимать, что в момент воспрепятствования работе комплекса автомобили, в которых могут находиться преступники, не будут зафиксированы, тем самым злоумышленники помешают работе правоохранительных органов», — рассказали ранее в пресс-службе «УГМК-Телеком».