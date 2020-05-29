РМК откроет в Екатеринбурге производство медицинских масок

Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК) планирует организовать в Екатеринбурге производство одноразовых трёхслойных медицинских масок, со ссылкой на департамент информационной политики РМК пишет Znak.com.

Монтировать линию по производству масок начнут в первой половине июня. На предприятии будут производить около 50 тысяч масок в день, которые бесплатно будут направлять в медицинские учреждения Свердловской области, чтобы закрыть их потребности в средствах индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.

«Предполагается, что расходы на монтаж производственной линии, по эксплуатации оборудования и обеспечению производства сырьём будет нести благотворительный фонд РМК. В настоящее время для запуска производства оформляются необходимые предусмотренные законодательством РФ документы и разрешения», — рассказали в департаменте.

Ранее основатель благотворительного фонда РМК Игорь Алтушкин купил аналогичную линию, которую передал в безвозмездное пользование правительству Челябинской области для сокращения дефицита средств защиты в регионе — производство разместилось на площадях «Областного аптечного склада» в Челябинске. Кроме того, собственную линию по производству масок купил владелец компании «Сима-ленд», соучредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский — его производство заработало на площадке завода «Медсинтез».

По последним данным, в Свердловской области выявлено уже 4923 заболевших коронавирусом, 230 случаев — за последние сутки. 25 человек умерли из-за вызванных вирусом осложнений.

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