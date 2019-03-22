Ринг, большая арена и зоны кроссфита. В Нижнем Тагиле решают, каким будет центр единоборств имени Хабиба Нурмагомедова

Сегодня тагильские чиновники вместе с представителями Федерации бокса России обсуждают проект будущего центра единоборств. Новый спортивный объект может появиться в Нижнем Тагиле в ближайшие два-три года.

Центр единоборств планируют построить неподалёку от разрушенного здания Гормолзавода по улице Красноармейской, справа от дома № 74а в пойме реки Тагил. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу реализовать проект не позднее 2021 года, сообщил журналистам советник главного секретаря Федерации бокса России по социальным проектам Михаил Кайгородов.

«Место потрясающее, лучше даже не придумаешь. Сейчас у нас есть две архитектурные концепции, которые предлагаются для рассмотрения и дальнейшего проектирования. Мы прорисовали своё видение, как это должно выглядеть. Так как это всё-таки центр прогресса единоборств, нужно уйти от тех стереотипов, что можно повесить в подвале мешки с песком — и уже можно заниматься. Необходимо создать современные условия — с новыми тренажёрами, современными технологиями», — считает Михаил Кайгородов.



Валерий Суров, Михаил Кайгородов и Владислав Пинаев



Как пояснил Михаил Кайгородов, одна концепция подразумевает большую арену, стеклянную круглую крышу. Другая чуть более скромная. В обоих случаях будут применены новые технологии, будет соблюдено зонирование, как в современных фитнес-залах. В центре единоборств точно разместятся тренажёрные зоны и зоны кроссфита, зал бокса. Стоимость проекта пока не определена. Каким будет финансирование проекта, тоже неизвестно, возможно, строительство будет реализовано в рамках государственно-частного партнёрства.

«Сейчас место определено, мы обсуждаем, какой проект будем использовать здесь. Наша точка зрения такова, что, если такой центр по развитию единоборств появится в Нижнем Тагиле, он должен быть эстетически красивым, его внутренняя начинка должна соответствовать всем современным требованиям, — заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Здесь будет проходить профессиональная подготовка спортсменов. Понятно, что одними боксёрами все площади не заполним. Надо делать центр единоборств. У нас сильная школа самбо, дзюдо, греко-римской, вольной борьбы. Нужно всё это увязать в одно. Нужно развивать смешанные единоборства, которые популярны во всём мире. Нам поступило предложение провести стилизованный турнир по панкратиону в День города на территории музея-завода. Это пока только идея. Будем готовить, не знаю, как это удастся».

Также пока нет ясности с тем, будет ли новый спортивный центр носить имя обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова. Но известный боец готов взять шефство над центром: он обещал привозить в Свердловскую область мировых звёзд бокса и других единоборств, проводить мастер-классы для воспитанников.

«Хабиб был не против, чтобы его именем был назван центр единоборств в Нижнем Тагиле, но вначале надо его построить, провести публичное обсуждение, ещё раз переговорить со всеми. А уже потом решать, в чью честь называть — наших уральских спортсменов или великих спортсменов России», — заключил Владислав Пинаев.

Напомним, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев договорились о строительстве центров единоборств в пяти городах Среднего Урала: Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице. Согласно соглашению, правительство региона должно обеспечить создание и организацию работы центров, а федерация — оснастить площади спортинвентарём. Соглашение будет действовать в течение трёх лет.