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19 Янв 2017 16:19 | Метки: Новости Нижнего Тагила

«Ревнивый самбист» из Нижнего Тагила снова попал на скамью подсудимых

Пригородный суд Нижнего Тагила решил объявить в розыск 20-летнего местного жителя Илью Булдакова, который в 2016 году был осуждён за смерть 23-летнего школьного учителя. Напомним, Булдаков признал, что ударил жертву из ревности, и его приговорили к ограничению свободы: он остался на воле, но обязался соблюдать правила уголовно-исполнительной инспекции.

Однако Булдаков нарушил эти требования, в частности, не отмечался у инспектора, и в октябре 2016-го суд начал пересмотр приговора. К тому же молодой человек попался на новом преступлении. По версии полиции, Булдаков украл бензопилу у собственного дедушки.

«Родственники молодого человека сообщили, что давно перестали пускать его, потому что он начал употреблять наркотики и тащил из дома вещи, – рассказали АН “Между строк” в пресс-группе ММУ МВД “Нижнетагильское”. – 5 октября он пришёл на садовый участок якобы набрать картошки, но вместе с ней прихватил бензопилу. Видимо, теперь у родственников лопнуло терпение и они заявили о случившемся нам. Наши сотрудники разыскали подозреваемого, тот признал вину и указал на ломбард, в котором сбыл краденое».

На суд Булдаков не явился: ни по делу о пересмотре прежнего приговора, ни по краже. Заседания откладывались несколько раз, и в итоге 18 января было принято решение об объявлении подсудимого в розыск.

«Игнорировал положенные судебным ограничением свободы правила, потому был поднят вопрос о замене приговора на лишение свободы, – сообщили АН “Между строк” в пригородной прокуратуре Нижнего Тагила. – Из-за его неявки заседание несколько раз откладывалось. Потом в суд поступило дело о краже. Та же история – он на суды не приходил».

С самим Ильёй Булдаковым связаться не удалось: его номер телефона отключён, а на сообщения в социальных сетях он не отвечает. В июле 2016-го Булдаков пообещал больше не совершать преступлений и заявил, что ждёт ребёнка вместе с 17-летней Марией К., из-за которой у него и возник конфликт с учителем. Однако девушка сообщила АН «Между строк», что не виделась с Ильёй уже пять месяцев. После попыток журналиста найти Булдакова через его знакомых, страница молодого человека в соцсети «ВКонтакте» была заблокирована.

Напомним, Илья Буладков ударил школьного учителя Вячеслава Пушкина в ходе ссоры в марте 2016 года, тот упал и ударился головой о пол, а через месяц скончался от полученной травмы. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». После инцидента СМИ окрестили Илью «Дантесом» и «ревнивым самбистом» из-за увлечения единоборствами. В июле суд приговорил Илью к одному году ограничения свободы.

Агентство новостей «Между строк»

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