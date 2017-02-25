«Ревнивому самбисту» из Нижнего Тагила вынесли приговор за кражу бензопилы у собственного деда

Пригородный суд Нижнего Тагила приговорил Илью Булдакова, ранее осуждённого за смерть 23-летнего учителя с Вагонки, к полутора годам условного лишения свободы за кражу бензопилы у собственного деда. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре, на заседании Булдаков заявил, что исправится: намерен строить семью и работать.

Однако правоохранители ожидают, что суд вскоре рассмотрит ещё одно дело Булдакова – о пересмотре приговора по поводу гибели педагога Вячеслава Пушкина. В феврале 2016 года Булдаков ударил учителя, тот при падении получил травму головы, а через месяц скончался. Илья признал, что напал на жертву из ревности, и его приговорили к одному году ограничения свободы по статье «Причинение смерти по неосторожности». После инцидента СМИ окрестили его «Дантесом» и «ревнивым самбистом» из-за увлечения единоборствами. Но он, оставшись на воле, систематически нарушал правила уголовно-исполнительной инспекции, а в октябре совершил кражу. Кроме того, когда начались судебные процессы, Булдаков не являлся на заседания и был объявлен в розыск. Сам Илья пояснил АН «Между строк», что он игнорировал суд, потому что были «дела поважнее». Девушка Булдакова, из-за которой произошёл конфликт с погибшим Пушкиным, в январе 2017 года сообщила, что не виделась с ним уже несколько месяцев. Его ближайшие родственники, по данным полиции, отказываются с ним общаться из-за пристрастия к наркотикам и мелких краж из дома.

Агентство новостей «Между строк»