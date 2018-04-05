Reuters и WP анонсировали введение санкций США в отношении «кремлёвского списка» в ближайшие дни

Соединённые Штаты в ближайшее время объявят о введении санкций в отношении фигурантов «кремлёвского списка» — российских бизнесменов и чиновников, которых Минфин США счёл особо приближёнными к президенту Владимиру Путину, со ссылкой на несколько источников сообщают Reuters и The Washington Post.

О новых санкциях, заявили два источника Reuters, будет объявлено в четверг, 5 апреля. На кого из фигурантов «кремлёвского списка» будут распространяться ограничительные меры, они не уточнили. Собеседники The Washington Post, в свою очередь, заявили, что о новых санкциях будет объявлено не позднее пятницы, 6 апреля. Сколько фигурантов «кремлёвского списка» подпадут под санкции, источники издания также не уточнили, сообщив лишь, что речь идёт как минимум о шести россиянах.

Санкции будут введены из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Ранее, в январе 2018 года, Минфин США опубликовал так называемый кремлёвский список, в который вошли 210 человек — высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены. В список, в частности, попали все российские бизнесмены, чьё состояние превышает 1 миллиард долларов. Список был подготовлен в соответствии с законом, подписанным президентом Дональдом Трампом в августе, который предусматривает возможность введения новых санкций в отношении России, в том числе из-за вмешательства в выборы президента США, но не прописывает их параметры.

Расследование о возможных связях окружения Трампа с Россией и вмешательстве РФ в президентских выборы проводится под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. 4 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда Мюллера допросила двух «российских олигархов», посещавших США. Участников расследования интересовало возможное финансирование — прямое или косвенное — кампании Трампа российскими бизнесменами.