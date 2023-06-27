Ретро-поезд, подготовка специалистов для производства и галерея современного искусства. В Нижнем Тагиле продолжается обсуждение проекта преобразования «Старого Демидовского завода» 

В Нижнем Тагиле, в креативном кластере «SAMORO.doc» состоялась очередная встреча, на которой прошло обсуждение концепции «Старого Демидовского завода». В ней приняли участие активисты, общественники, краеведы, представители музея-заповедника, предприниматели. На территории завода планируется создать современное городское пространство, где соединяются культура, бизнес и досуг. Участники обсуждения разделились на несколько групп: технопарк, культурный сектор, эксперты. Они обсуждали различные подходы к наполнению проекта и готовили презентации для своих идей. Перед ними стояла задача посмотреть на позицию противоположных команд, оценить вклад идеи в развитие города и презентовать свои предложения и наработки.

Работа в командах продолжалась с 10 до 16 часов. За это время, в бурном обсуждении, на карте принципиального зонирования территории каждая команда проводила свою собственную работу с внесением предложений и разметками.

Так, например, одна из команд предложила пустить тематические ретро-поезда по разным направлениям. Одним из основных направлений предлагают сделать путь Екатеринбург-Нижний Тагил. Участники встречи сошлись во мнении, что ретро-поезд может стать привлекательной заменой привычным автобусам. Также была предложена идея пустить детский ретро-поезд по территории самого «Старого Демидовского завода» в формате экскурсии-аттракциона.

Представители научного направления обсудили вопрос подготовки специалистов для производства. Так, УрФУ и УрГУПС высказали предложение о совместной деятельности на базе «Старого Демидовского завода», что предполагает создание отдельного профиля обучения с двойным дипломом.

Представители команды по развитию культуры и досуга предложили открыть на территории завода галерею современного искусства. Одним из аргументов в пользу этого проекта они назвали отток творческой молодёжи из города из-за отсутствия специальной площадки для самопрезентации.

На встрече поднимались также вопросы о модернизации котельной, сроках выполнения работ, инвестициях и развитии разных направлений в долгосрочной перспективе. Нельзя не отметить, при этом, что в прозвучавших предложениях было немного конкретики и чётких планов по их реализации. Возможно, это появится на следующих этапах обсуждения проекта.

«Несмотря на некоторые спорные моменты, на этой встрече мы увидели, что такие крупные организации как РЖД и УВЗ действительно заинтересованы в реализации и инвестициях в проект различного рода ресурсов. Мы надеемся, что сотрудничество продолжится и мы сможем реализовать все наши задумки для улучшения качества жизни в городе», — говорит руководитель креативного кластера «SAMORO.doc» Екатерина Третьякова.

Напомним, что участок в 21 гектар разделят на четыре зоны. Основой пространства станет сам завод площадью 8 гектаров. До февраля 2024 года будут проведены встречи с активными тагильчанами и местными предпринимателями для обсуждения дорожной карты проекта и её корректировки.