«Решили не устраивать пир во время чумы». Владислав Пинаев проведёт свой первый бал журналистов в режиме экономии

В Нижнем Тагиле традиционный бал журналистов, посвящённый Дню российской печати, состоится 30 января в конференц-зале драматического театра. При новом мэре Владиславе Пинаеве мероприятие для сотрудников средств массовой информации пройдёт в формате торжественного приёма, в ходе которого будут подведены итоги конкурса «Лучший журналист 2018 года». В пресс-службе администрации города АН «Между строк» рассказали, что «решили не устраивать пир во время чумы, когда идёт жёсткая экономия бюджетных средств».

На бал журналистов приглашены журналисты и руководители только тагильских СМИ. Пресс-служба уже разослала по редакциям приглашения на мероприятие. На приёме глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручит победителям конкурса дипломы и денежные премии, отдельным коллективам достанутся благодарственные письма. На представление победителей каждая редакция подготовит специальный видеоролик. Свои награды сотрудникам СМИ вручат также городская дума, местное отделение Союза журналистов России и драмтеатр. Для тагильской медиатусовки организуют небольшой банкет и фотозону, выступления артистов драматического театра и оркестра «Демидов-камерата».

На участие в ежегодном конкурсе «Лучший журналист года» было подано 40 заявок. Они поступили от сотрудников корпоративных изданий, информагентств, теле- и радиокомпаний, муниципальных СМИ. Жюри, в состав которого вошли главные редакторы, представители тагильского отделения Союза журналистов России и руководители общественных организаций, определит победителей шести номинаций. Это «Лучший журналист печатных СМИ», «Лучший журналист информационных интернет-ресурсов», «Лучший журналист телевидения», «Лучший фотокорреспондент», «Лучший видеооператор» и «Юниор».