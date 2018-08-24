«Решение по болельщикам будет приниматься прямо на месте». В администрации Нижнего Тагила рассказали, при каких условиях на матч «Уральца-НТ» пустят зрителей

Окончательное решение о запрете болельщикам футбольного клуба «Уралец-НТ» посещать домашние матчи команды ещё не принято. Об этом АН «Между строк» рассказал начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Дмитрий Язовских.

«Ситуация следующая. Там действительно поднимается этот вопрос. Нас предупредили, что до сих пор не получено подтверждение о том, что стадион находится в реестре объектов спорта. Но это связано с тем, что у него был изменён адрес. Это технический момент, и всё будет оформлено по правилам в сентябре. Ну и говорят, что есть претензии к нашим болельщикам, в частности использования ими файеров. Поэтому, будут завтра болельщики на стадионе или нет, зависит от них самих. Поэтому я хочу им порекомендовать, чтобы они не использовали запрещённую пиротехнику, поддерживая нашу команду. У нас предостережение было именно от Российского футбольного союза о том, что применение файеров недопустимо. В данном случае решение по болельщикам будет приниматься прямо на месте. На сегодня у меня нет информации, что игра должна состояться без зрителей».

Напомним, сегодня появилась информация, что матч очередного тура чемпионата России по футболу III дивизиона «Урал — Западная Сибирь» на стадионе «Высокогорец» между «Уральцем-НТ» и тобольским «Тоболом» пройдёт при пустых трибунах.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности запретила болельщикам нижнетагильского футбольного клуба «Уралец-НТ» посещать домашние игры команды. Тогда это было связано с тем, что клуб не мог обеспечить необходимые меры безопасности при проведении матчей. После инцидента руководство команды приняло решение нанять ЧОП для охраны порядка на стадионе.