РЭО ГИБДД  Нижнего Тагила не будет работать в ноябрьские праздники 

РЭО ГИБДД Нижнего Тагила не будет работать с 4 по 7 ноября включительно.

Приём заявителей на регистрацию транспортных средств, выдачу и замену водительских удостоверений, а также сдача экзаменов будут осуществляться с 8 ноября по обычному графику, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

С 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующий указ ранее

подписал президент Владимир Путин. В нерабочую неделю будут закрыты все культурные учреждения, кроме театров и музеев.

Кроме того, в Свердловской области и Нижнем Тагиле уже в эти выходные попасть в общественные, культурные и спортивные учреждения можно будет по предъявлению QR-кодов о прохождении вакцинации или недавнем выздоровлении после COVID-19.