​​​​​​​Власти Свердловской области решили не вводить локдаун. Но без QR-кодов из дома можно не выходить 

Власти Свердловской области расширили перечень зон, свободных от COVID-19. Новые изменения в документ об особом режиме в связи с пандемией коронавируса внёс исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков сегодня, 27 октября.

Как сообщает департамент информационной политики региона, с 30 октября свердловчане старше 18 лет обязаны предъявлять QR-коды, справки о вакцинации, перенесённой болезни, медотвода и результатов ПЦР-теста вместе с паспортом в различные общественные заведения. Список культурных и спортивных организаций пополнили:

– рестораны, кафе, столовые, за исключением тех, что работают «на вынос», осуществляют доставку, обеспечивают круглосуточное питание рабочих, а также тех, что расположены в аэропорту и на вокзалах.

– в объекты розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов, продающих непродовольственные товары первой необходимости.

– торгово-развлекательные центры и кинотеатры, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания.

– предприятия, оказывающие различные услуги населению: прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии, аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии.

Собственникам зданий и помещений, которых касаются эти требования, должны организовать пункты контроля и проверять наличие у посетителей необходимых документов. Исключения сделаны только для помещений, где располагаются пункты вакцинации против COVID-19 и участки проведения Всероссийской переписи населения.

С 30 октября в ночное время с 23:00 до 6:00 все заведения общепита и заведения, организующие зрелищно-развлекательные мероприятия работать не будут. А в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября все организации культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты.

Также новая редакция указа предполагает снижение возрастной планки для пожилых людей, которые должны находиться на самоизоляции. Теперь это требование распространяется на жителей региона в возрасте от 60 лет, а не 65-ти, как было заявлено ранее. Исключения делаются для переболевших и привитых пожилых уральцев. Непривитые свердловчане старше 60 лет при этом имеют право сходить в больницу, аптеку, магазин и во двор, чтобы вынести мусор. Работодателям рекомендовано перевести невакцинированных сотрудников такого возраста на дистант — на четыре недели для прохождения вакцинопрофилактики.

В новой редакции постановления регионального правительства также отмечается, что для посещения COVID-free-зон свердловчане могут предоставить справки из больницы о наличии противопоказаний к вакцинации. В этом случае человек должен также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов перед посещением учреждения, и паспорт. Также вместо QR-кода можно показать справку о получении первого компонента вакцины против COVID-19. Но это условие действует только до 15 декабря.

Отметим, что ранее в региональном Минздраве объяснили, что тест на антитела не даёт гарантии, что человек может получить QR-код. Но вопрос о выдаче кода будет решать врач в каждом конкретном случае.