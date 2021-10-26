​​​​​​​В Минздраве рассказали, почему граждане с антителами к коронавирусу могут остаться без заветных QR-кодов

В Минздраве Свердловской области прокомментировали появившуюся ранее информацию о том, что граждане с большим количеством антител смогут получить заветные QR-коды, по которым будут пускать в культурные, спортивные и административные учреждения.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков заявил, что переболевшие коронавирусом без симптомов и подтверждённого диагноза «коронавирус» смогут получить QR-код на сайте «Госуслуги». Для этого нужно будет сдать тест на антитела и принести справку с результатами лечащему врачу, который внесёт пациента в специальный реестр. Однако в Министерстве здравоохранения Свердловской области эту информацию опровергли. В ведомстве отмечают, что в каждом отдельном случае вопрос о выдаче QR-кода будет решаться индивидуально терапевтом.

«Если человек не вакцинирован и считает, что болел COVID-19, но в больницу не обращался для подтверждения диагноза, он может сдать анализ на наличие антител к заболеванию за собственный счёт. Если анализ покажет наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови, это будет считаться косвенным признаком перенесённого заболевания. В этом случае нужно обращаться к лечащему врачу. Врач на приёме сможет собрать анамнез пациента, провести необходимую диагностику, проанализировать клиническую картину и получить объективные данные о здоровье пациента. Вопрос о необходимости вакцинации или ревакцинации будет решаться в каждом случае индивидуально. Просто по наличию антител формировать QR-код невозможно, потому что нюансы клинической картины у всех разные, временной промежуток после предполагаемого заболевания разный, для кого-то уже актуальнее решать вопрос о ревакцинации, а не полагаться на антитела», — прокомментировали ситуацию в областном Минздраве.

Отметим, что с 25 октября в Свердловской области и Нижнем Тагиле в музеях, библиотеках, спортивных объектах и учреждениях органов власти начали проверять QR-коды на входе. 30 октября этот список пополнят кинотеатры, театры, ДК, концертные залы. QR-код автоматически отображается в личном кабинете на портале «Госуслуги» у переболевших или прошедших вакцинацию от COVID-19 граждан.